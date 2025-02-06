В Кировске на территории лыжного комплекса «Тирвас» с 7 по 10 февраля проведут второй этап Кубка России по ездовому спорту

Определять лучших спортсменам предстоит в дисциплинах: «лыжи-спринт 1 собака», «нарта-спринт 2 собаки», «нарта-спринт 4 собаки». На старты планируют выйти 40 участников из Мурманской, Владимирской, Нижегородской, Ленинградской и Московской областей, а также Санкт-Петербурга и Карелии.

Торжественное открытие соревнований пройдёт 8 февраля в 11.00 на лыжном комплексе «Тирвас». После церемонии открытия состоятся старты первого этапа. Старты второго этапа соревнований проведут 9 февраля в 11.00. Победители и призёры получат свои награды в 13.30.

Напомним, что в 2023 году на территории лыжного комплекса «Тирвас» в рамках 63-го Праздника Севера учащихся и 88-го Праздника Севера состоялись чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа. Тогда за медали соревнований боролись порядка 40 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Карелии, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей.

Соревнования по ездовому спорту одни из самых ярких состязаний Полярной Олимпиады, создающие особую атмосферу единения с природой и любви к активному образу жизни. Уникальность данного вида спорта заключается в гармоничной командной работе между мастером упряжки и его гончими.

Ездовой спорт набирает популярность во всех уголках России. В Кольском Заполярье история гонок на собачьих упряжках началась с образования в 2011 году Клуба любителей ездового спорта. В 2013 году состоялся первый пробег в рамках городского фестиваля спорта «Мурманская миля». Сейчас любители ездового спорта могут заниматься не только для себя, но и проявить себя в качестве спортсменов в спорте высших достижений, представляя регион в составе сборной, получить спортивный разряд. Это всесторонний собачий спорт, в котором можно участвовать с любой собакой.

Как отмечает региональное Министерство спорта, поддержка спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Одними из задач которого являются развитие спорта и его уникальных направлений, привлечение к массовому спорту северян, развитие инфраструктуры подготовки спортсменов, а также вовлечение жителей региона в занятия физической культурой и спортом, с целью подержания здорового образа жизни населения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/