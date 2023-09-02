В Кировске начал работу Центр цифровых компетенций

В Кировске 1 сентября в отделении МФЦ открылся Центр цифровых компетенций, на базе которого начнёт работать Школа цифровой грамотности. В ней все желающие смогут повысить свою финансовую грамотность, получить ответы на интересующие их вопросы.

Центр «МФЦифра» разместится в помещении МФЦ на улице Юбилейной, 13. Он оборудован двумя местами для самостоятельной работы заявителей, где жители смогут самостоятельно получить услуги в электронном виде, использовать ведомственные сервисы.

Помимо этого, специалисты многофункционального центра всегда помогут гражданам проверить свою учётную запись на госуслугах, подтвердить её для дальнейшей подачи документов через портал, а также окажут техническую и консультационную поддержку в подаче заявлений на предоставление услуг в электронной форме.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, основная цель создания в МФЦ центров цифровых компетенций – повышение цифровой грамотности населения и оказание содействия в получении государственных, муниципальных и иных услуг в электронном виде. Аналогичные центры «МФЦифра» уже функционируют в двух офисах Мурманска, ЗАТО г. Североморск, в Мончегорске, Полярном, Полярных Зорях, Заполярном, Никеле, Кандалакше и ЗАТО г. Заозерск.

Фото и видео: https://vk.com/mil