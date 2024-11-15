В Кировске начала работу Международная горнопромышленная конференция «Баренц-Арктическое экономическое партнёрство»

Мурманскую областную Думу на ней представляют вице-спикер Геннадий Степахно и председатель комитета по образованию и науке Алексей Гиляров. Председатель регионального парламента Сергей Дубовой направил участникам конференции приветственный адрес.

«От прямого, открытого диалога между представителями органов власти, научного сообщества и деловых кругов зависит, насколько эффективной будет реализация поставленных главой государства задач о технологическом суверенитете России, в том числе - успех от крупномасштабных проектов, которые сегодня реализуются на территории Мурманской области, - говорится в нём. – Перспективные планы развития крупнейших предприятий нашего региона и в целом промышленного комплекса представляют большой интерес для всех, кто живёт и работает на арктических территориях. Жизнь в суровых условиях северных широт концентрируются вокруг ресурсных проектов минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов. Поэтому мы возлагаем большие надежды на внедрение передовых технологий, свежие решения актуальных проблем горнодобывающей промышленности, которая является одной из опорных отраслей Кольского Заполярья».

Парламентарий пожелал всем плодотворной работы, интересных встреч и новых ярких идей и проектов.

Международная горнопромышленная конференция «Баренц-Арктическое экономическое партнёрство» проводится под патронатом Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России» и при поддержке правительства Мурманской области. В этом году она проходит в тринадцатый раз. Конференция стала одной из крупных площадок для обсуждения проблем и перспектив развития горной отрасли, обмена опытом между российскими и зарубежными предприятиями по добыче и обработке твердых полезных ископаемых в Арктической зоне. В этом году её основная тема: «Устойчивое развитие Арктики на новой технологической платформе».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31191/