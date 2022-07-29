Мурманская область. Арктика (16+)29.07.22 16:45
В Кировске начался монтаж самого большого каркасного скейт-парка в Мурманской области
В Кировске возле дома № 42 по улице Олимпийской начался монтаж самого большого каркасного скейт-парка в Мурманской области. Он станет плодом сотрудничества и софинансирования со стороны городских властей и регионального бюджета.
Как сообщают hibiny.com, сегодня заместитель директора СК «Горняк» Алексей Малышев вместе с главой администрации Кировска Юрием Кузиным и начальником УКГХ Дмитрием Бубновым проверили ход работ на объекте. Специалисты компании «FK-Ramps» уже приступили к сбору рампы. Всего планируется установить 12 элементов.
Фото: https://www.hibiny.com/news/archive/270709/#2
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)44% работодателей индексировали зарплату персонала в течение последнего полугодия-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,35 рубля, доллар укрепился почти на 1,11 рубля-PRO Энергетику (18+)20 работников КАЭС удостоены награды «Лидер ПСР» за высокие достижения в области внедрения и развития производственной системы «Росатом» (ПСР)-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей