В Кировске начался монтаж самого большого каркасного скейт-парка в Мурманской области

В Кировске возле дома № 42 по улице Олимпийской начался монтаж самого большого каркасного скейт-парка в Мурманской области. Он станет плодом сотрудничества и софинансирования со стороны городских властей и регионального бюджета.

Как сообщают hibiny.com, сегодня заместитель директора СК «Горняк» Алексей Малышев вместе с главой администрации Кировска Юрием Кузиным и начальником УКГХ Дмитрием Бубновым проверили ход работ на объекте. Специалисты компании «FK-Ramps» уже приступили к сбору рампы. Всего планируется установить 12 элементов.

Фото: https://www.hibiny.com/news/archive/270709/#2