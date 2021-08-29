В Кировске накануне Дня горняка чествовали лучших работников отрасли

Накануне профессионального праздника работников горнопромышленного комплекса в Кировске прошли масштабные торжества.

28 августа с полудня стартовали городские гуляния. На улицах работали более 15 творческих площадок. Кировчане смогли увидеть спектакли уличного театра «ТУТ» (г. Москва), цирковые представления «Надувного шоу Питиновых» (г. Москва), выступления танцевальных групп «Art people show» и «Funk Gamers» (г. Москва), посетить мастер-классы творческого центра «АртАрктик.loft» (г. Апатиты), насладиться концертом заслуженного артиста России Валерия Семина и познакомиться с выставками изделий мастеров декоративно-прикладного творчества Кольского Севера. На площадке у управления Кировского филиала АО «Апатит» работала выставка горной техники, а на озере Верхнем прошла презентация парусных яхт клуба Мурманского морского торгового порта «Паруса озера Верхнего».

Эпицентром праздника стал стадион «Горняк». В торжественной обстановке, под аплодисменты коллег и гостей лучшие сотрудники Кировского филиала АО «Апатит» получили региональные, ведомственные и корпоративные награды. В церемонии награждения приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

«От всей души, от лица всей области искренне поздравляю вас и благодарю за ваш труд! За то, что вы своим трудом развиваете города Кировск и Апатиты, Мурманскую область в целом, обеспечиваете продовольственную безопасность нашей страны. Желаю вам, вашим семьям и близким здоровья, благополучия, и чтобы как можно больше радостных и счастливых дней было в вашей жизни! Низкий вам поклон за работу и любовь к родной земле!», – сказал губернатор Андрей Чибис, обращаясь к кировчанам.

Глава региона вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Алексею Мехедову – дробильщику Восточного рудника Кольского филиала АО «Апатит». Взрывник Кировского рудника Иван Шаверин был удостоен почётного звания «Заслуженный шахтёр РФ». Также ряд работников «Апатита» получили из рук губернатора благодарственные письма.

Татьяна Кусайко в своём приветствии отметила, что сила и мужество – неотъемлемые черты горняцкого характера.

«Прошедший год был очень тяжёлым из-за пандемии. Хочу от имени всех моих коллег, от жителей Мурманской области поблагодарить компанию «ФосАгро» за её социальную ориентированность. Желаю здоровья, новых рекордов, новых темпов, новых покорённых глубин!», – подчеркнула сенатор.

Председатель областной Думы Сергей Дубовой от имени регионального парламента поблагодарил горняков за вклад в экономику Мурмана.

«На Кольской земле, богатой полезными ископаемыми, профессия горняка всегда была востребована и почётна. У заполярных горняков особый северный характер, высокое мастерство, крепкая дружба. Благодаря вашему труду развивается Кольский филиал АО «Апатит» н наш Кольский край», – отметил спикер областной Думы.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев поздравил горняков и высказал признательность коллективу «Апатита» за самоотверженный труд в период пандемии коронавируса.

«В самое сложное время мы работали, не останавливали производство, продолжали инвестировать, развиваться, открывать новые горизонты, и всё благодаря вам. Остановить «Апатит» значило бы остановить агропромышленный комплекс. Мы выстояли, и я вам искренне благодарен. Также хочу поблагодарить Андрея Владимировича Чибиса за поддержку и понимание в этот нелёгкий период», – сказал гендиректор «ФосАгро».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по традиции, работнику, удостоенному по итогам производственных показателей года звания «Лучшего горняка», были вручены ключи от автомобиля. В этом году обладателем главного «приза» стал Евгений Иванов – машинист погрузочно-доставочной машины Расвумчоррского рудника.

Финалом праздника стал концерт с участием столичных звезд – групп «Рондо» и «Любэ».