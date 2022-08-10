В Кировске около озера Верхнее близится к завершению обустройство детской площадки

Часть игровых элементов уже установлена. Также в скором времени подрядчик уложит покрытие.

Как пишет vk.com/tvoy_kirovsk, стены по периметру игровой площадки оформлены красочными и забавными граффити. На площадке будет игровой комплекс, 2 качалки, качели, информационный стенд. Также установят лавочку и урну.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265085%2Fwall-148376343_54694