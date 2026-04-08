В Кировске определили победителей первенства Мурманской области по фристайлу

Борьбу за медали вели более 60 спортсменов – воспитанники кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу. Лучших определяли в дисциплинах «могул» и «парный могул» среди мальчиков и девочек 9-10 лет, юношей и девушек 11-12 лет, юниоров и юниорок 13-19 лет.

По итогу соревнований в дисциплине «могул» победу одержали Полина Илющенко, Константин Амбарников, Арина Смирнова, Артем Побединский, Александра Денисенко, Арсений Полетаев. На втором месте Дарья Минченкова, Алексей Пытин, Виктория Малинина, Иван Цымбал, Анна Соловьева, Евгений Лихолобов. На третьем – Александра Пытина, Николай Тютюнник, Милана Побединская, Михаил Шиян, Милана Матвеева, Максим Иванов.

В дисциплине «парный могул» золотые медали завоевали Александра Пытина, Константин Амбарников, Анна Артемьева, Иван Цымбал, Александра Денисенко, Арсений Полетаев. Серебряными призёрами стали Полина Илющенко, Николай Тютюнник, Виктория Малинина, Иван Федосеев, Анна Соловьева, Максим Иванов. Бронзовыми – Кира Кратко, Егор Панов, Арина Смирнова, Михаил Шиян, Алиса Кучко, Евгений Лихолобов.

Впереди у спортсменов состязания в рамках 66-го Праздника Севера учащихся. С 13 по 19 апреля Кировск примет всероссийские соревнования по фристайлу. Состязаться предстоит юношам и девушкам 11-12 лет, юниорам и юниоркам 13-19 лет в дисциплинах «могул» и «парный могул».

 

 

Фото (Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу): https://gov-murman.ru/info/news/565356/#&gid=1&pid=8

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
