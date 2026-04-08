В Кировске определили победителей первенства Мурманской области по фристайлу

Борьбу за медали вели более 60 спортсменов – воспитанники кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу. Лучших определяли в дисциплинах «могул» и «парный могул» среди мальчиков и девочек 9-10 лет, юношей и девушек 11-12 лет, юниоров и юниорок 13-19 лет.

По итогу соревнований в дисциплине «могул» победу одержали Полина Илющенко, Константин Амбарников, Арина Смирнова, Артем Побединский, Александра Денисенко, Арсений Полетаев. На втором месте Дарья Минченкова, Алексей Пытин, Виктория Малинина, Иван Цымбал, Анна Соловьева, Евгений Лихолобов. На третьем – Александра Пытина, Николай Тютюнник, Милана Побединская, Михаил Шиян, Милана Матвеева, Максим Иванов.

В дисциплине «парный могул» золотые медали завоевали Александра Пытина, Константин Амбарников, Анна Артемьева, Иван Цымбал, Александра Денисенко, Арсений Полетаев. Серебряными призёрами стали Полина Илющенко, Николай Тютюнник, Виктория Малинина, Иван Федосеев, Анна Соловьева, Максим Иванов. Бронзовыми – Кира Кратко, Егор Панов, Арина Смирнова, Михаил Шиян, Алиса Кучко, Евгений Лихолобов.

Впереди у спортсменов состязания в рамках 66-го Праздника Севера учащихся. С 13 по 19 апреля Кировск примет всероссийские соревнования по фристайлу. Состязаться предстоит юношам и девушкам 11-12 лет, юниорам и юниоркам 13-19 лет в дисциплинах «могул» и «парный могул».

