В Кировске определят победителей первых трёх этапов Кубка России по горнолыжному спорту на призы курорта «Большой Вудъявр»

На склоне Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу проведут первые три этапа Кубка России по горнолыжному спорту на призы курорта «Большой Вудъявр».

За право обладать кубком спортсменам предстоит состязаться с 1 по 6 декабря. Лучших определят в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант». Всего испытать себя планируют более 140 спортсменов из 23 регионов России.

Среди сильнейших лыжников, планирующих побороться за почётное место на пьедестале: Юлия Мельникова, Кристина Гусева, Екатерина Ткаченко, Виталина Гирина, Юлия Плешкова, Танзила Исраилова, Олеся Жукова, Александр Хорошилов, Александр Андриенко, Иван Кузнецов, Семен Ефимов, Павел Трихичев, Никита Алехин, Семен Челмакин, Иван Мизинцев, Артем Кашинцев.

Последующие этапы проведут в Кусе, Москве, Красноярске, Елизово, Южно-Сахалинске, Манжероке. После чего сильнейшие лыжники вновь вернутся в Кировск, чтобы показать мастерство в финале Кубка.

Напомним, что на Кубке России по горнолыжному спорту 2024/2025 наши землячки Юлия Мельникова и Кристина Гусева показали отличный результат. По сумме всех этапов Кубка России, Кристина заняла второе место в зачете «слалома», а Юлия третье место в общем зачете.

Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – жить».

Фото (Российская федерация горнолыжного спорта): https://gov-murman.ru/info/news/557807/#&gid=1&pid=1