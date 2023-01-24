В Кировске открылась прекрасная гончарная мастерская «Колокол»

Гости мастерской смогут с головой окунуться в мир гончарного ремесла в тёплой и уютной атмосфере. Лепка, роспись, глазурирование - всё это и многое другое ждёт вас в мастерской кировчанки Арины Соловьёвой.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, Центр развития бизнеса города Кировска активно поддерживает начинания инициативных жителей и помогает воплотить в жизнь проекты начинающих предпринимателей.

Расписание мастер-классов: https://hibini.kolokol.school/

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457268208%2Fwall-148376343_62068