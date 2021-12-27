В Кировске открылась «Снежная деревня»

В эти выходные в Кировске состоялось открытие экскурсионно-туристического центра «Снежная деревня». Темой скульптур 14-го сезона стали «Лабиринты снов».

Нововведением этого года стали QR-коды, благодаря которым гости центра смогут узнать подробную информацию об инсталляции, скульпторе, и о том, какую идею хотел донести автор работы.

Как сообщает региональный комитет по туризму, первая «Снежная деревня» в Кировске была построена энтузиастом Владимиром Комягиным и его единомышленниками в 2008 году. С тех пор каждый зимний сезон неподалёку от лыжного комплекса и санатория «Тирвас» возводится снежная постройка, пользующаяся неизменной популярностью у жителей и гостей Кировска.

В 2012 году постройки из снега в Кировске были признаны крупнейшими в стране. «Снежная деревня» площадью 2014 кв. м вошла в Книгу рекордов России как самое большое закрытое цельное сооружение из снега.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433342/#&gid=1&pid=3