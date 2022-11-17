В Кировске открылась XI Международная Горнопромышленная конференция «Баренц-Арктическое Экономическое партнёрство» - «Горнопромышленный комплекс Арктики. Новая парадигма развития»

Сегодня в стенах Кировского городского Дворца культуры открылась XI Международная Горнопромышленная конференция «Баренц-Арктическое Экономическое партнёрство» - «Горнопромышленный комплекс Арктики. Новая парадигма развития».

Как пишет vk.com/tvoy_kirovsk, участники конференции смогут пообщаться с руководителями профильных министерств, ведущими специалистами, а также руководителями крупнейших горнопромышленных компаний нашей области.

Принимающая сторона и один из главных организаторов – компания «ФосАгро». В рамках XI Международной горнопромышленной конференции «Баренц-арктическое экономическое партнёрство» работает экспозиция участников «МГПК БАЭП», состоятся презентации и встречи в формате В2В. Конференция будет работать два дня.

С приветствиями к участникам форума выступили почётные гости Александр Александрович Гильгенберг, генеральный директор АО «Апатит»; Валерий Афонасьевич Язев, президент НП «Горнопромышленники России»; Юрий Александрович Кузин, глава администрации города Кировска.

Сегодня на конференции прозвучали доклады «Федеральная и региональная политика по поддержке ГПК в Арктической зоне Российской Федерации: современные вызовы, проблемы и пути решения»; «Горнодобывающие предприятия Мурманской области: новые вызовы в производстве, сервисе, логистике».

Во второй половине дня состоится подписание трёхстороннего меморандума между ТПП РФ и ФИЦ КНЦ РАН.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457267129%2Fwall-148376343_59226