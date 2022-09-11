В Кировске открылось новое молодёжное пространство «СОПКИ. Хибины»

«СОПКИ» открываются по всем городам региона. Это современные центры для личностного и профессионального роста. Теперь у школьников Кировска, студентов и молодых семей тоже есть место для встреч и познавательных мероприятий. Здесь можно петь, играть на музыкальных инструментах, записывать собственные музыкальные композиции, проводить мастер-классы, презентации и кинопоказы, играть в настольные игры, делать уроки, заниматься киберспортом, проводить фотосессии и многое другое.

- Когда мы планировали расширение сети «СОПКИ», то рассчитывали на то, что здесь всегда будет много молодёжи. Глобальную работу мы начали в прошлом году и окрыли 9 молодёжных пространств. Планируем, что к концу 2022 года на территории области будет действовать 18 молодёжных пространств. Для нас это большая цифра. У правительства и комитета серьёзные планы на развитие сети «Сопки». Мы продолжим эту работу, и здорово, что благодаря поддержке губернатора локаций для молодёжи становится всё больше, - отметила Ольга Малкова, начальник отдела молодёжной политики и молодёжных движений комитета молодёжной политики Мурманской области.

- Благодаря поддержке губернатора и правительства Мурманской области удалось сделать всё необходимое для того, чтобы это пространство было по-настоящему молодёжным, ярким и привлекательным для молодёжи. Большую поддержку в приобретении оборудования оказала компания «ФосАгро». Благодаря общим усилиям удалось сделать хороший центр, который направлен на воспитание и организацию досуга молодёжи разного возраста, - подчеркнул глава администрации Кировска Юрий Кузин.

- Открытие современного пространства для молодёжи, для детей, в которых мы верим и в которых вкладываемся, – это одна из главных составляющих для жизни города. Для развития их потенциала должно быть больше возможностей, - прокомментировал глава города Кировска Вадим Турчинов.

График работы можно уточнить в группе «СОПКИ Хибины (город Кировск)».

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265865%2Fwall-148376343_56487