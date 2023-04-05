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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.23 12:30

В Кировске открылся новый центр обслуживания клиентов «АтомЭнергоСбыта»

Основная задача современного офиса – предоставить клиентам быстрое и качественное решение всех вопросов по энергоснабжению.

«Для любой компании открытие нового офиса - это развитие отношений. «АтомЭнергоСбыт» является надежным партнёром органов муниципальной власти в реализации крупных проектов. Наша общая и главная задача, чтобы жителям было комфортно, бизнес развивался, чтобы создавались оптимальные условия для реализации проектов и программ на территории Кировска», - подчеркнул глава администрации муниципального округа города Кировска Юрий Кузин.

Пространство нового ЦОКа полностью соответствует единому корпоративному стилю госкорпорации «Росатом». Жителей Кировска ждёт высокое качество обслуживания. Удобное расположение ключевых зон обслуживания клиентов, упрощенная система навигации по офису, терминал электронной очереди – все это позволяет быстро и легко зарегистрироваться на прием к специалисту. Расширенная кассовая зона обеспечивает быстрое и удобное оформление платежей. Большая зона ожидания с уютными креслами и игровым уголком для детей позволяет клиентам провести время с максимальным комфортом.

В компании особое внимание уделяется качеству обслуживания клиентов. По словам заместителя генерального директора – директора филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрия Базарова, все пространство нового офиса выстроено в соответствии с пожеланиями его посетителей и помогает решать любой вопрос максимально быстро и комфортно.

«Уверен, что в созданных условиях обслуживание клиентов Кировского участка будет соответствовать самым высоким стандартам качества», - подчеркнул Дмитрий Базаров.

Фото: https://vk.com/atomenergosbyt?z=photo-138337102_457243060%2Fwall-138337102_3959

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