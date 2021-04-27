В Кировске открылся новый молодёжно-культурный центр «ДРОЗД» и прошёл фестиваль, посвященный 20-летию «ФосАгро»

В Кировске открылся новый молодёжно-культурный центр проекта «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) и прошёл физкультурно-образовательный фестиваль, посвященный 20-летию компании «ФосАгро».

АНО «ДРОЗД-Хибины» работает в Кировско-Апатитском районе с 2003 года: открыты 25 спортивных секций, ведется поддержка талантливых детей, проводятся занятия по робототехнике, различные соревнования и творческие фестивали.

В связи с ростом количества детей, желающих посещать секции и объединения, проведен капитальный ремонт молодёжно-культурного центра в Кировске: здесь разместились 4 спортивных зала, волонтёрский центр, оздоровительно-восстановительный центр и центр военно-патриотической подготовки (тир). На проведение ремонтных работ и оборудование центра компания «ФосАгро» выделила более 81 млн рублей.

В только что отремонтированном здании прошёл фестиваль к 20-летию «ФосАгро», в котором приняли участие четыре команды движения «ДРОЗД» из разных городов: Кировско-Апатитского района, Балаково, Волхова и Череповца, а также сборная команда Кировска и Апатитов. Художественные номера на представили коллектив военно-патриотического клуба «Лидер» и ученицы школы художественной гимнастики.

Программа фестиваля включала экскурсии на спортивные и культурные объекты Кировско-Апатитского района, интеллектуальный квиз, соревнования по стритболу, многоборью, дартсу, самбо и шахматам.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект «Детям России – образование, здоровье и духовность (ДРОЗД)» нацелен на поддержку детского и юношеского спорта, развитие дополнительного образования и творчества, популяризацию здорового образа жизни, приобщение к духовным ценностям, патриотическое воспитание и интеллектуальное развитие детей. Он стартовал в 2001 году по инициативе заместителя председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева.

В рамках проекта центры «ДРОЗД» открыты во всех регионах присутствия компании – в Саратовской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской области, работает 70 спортивных секций более чем по 20 видам спорта. В мероприятиях, организованных «ДРОЗД» ежегодно участвуют более 50 тысяч детей.

Проект занимает ключевое место в стратегии социальной и благотворительной деятельности «ФосАгро». Ежегодно на реализацию благотворительных программ компания направляет более 4 млрд рублей.