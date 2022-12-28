В Кировске открылся обновлённый и современный Кадровый центр

В центре установлена система электронной очереди и оценки качества оказываемых услуг, а также современная система видеоконференцсвязи для проведения совещаний и онлайн-собеседований.

В центре установлена система электронной очереди и оценки качества оказываемых услуг, а также современная система видеоконференцсвязи для проведения совещаний и онлайн-собеседований.

С торжественным открытием коллектив учреждения поздравили начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Мурманской области Роман Непомилуев, глава муниципального образования города Кировска Вадим Турчинов и глава администрации муниципального округа города Кировска Юрий Кузин.



Процесс модернизации включал большой объём работ: у здания появилось новое крыльцо с подогревом, на входных группах установлены тепловые завесы, отремонтированы коридоры, кабинеты и лестничные марши. Кроме того, в Центре установлен современный блочный автоматизированный тепловой узел, позволяющий уже в начале эксплуатации экономить порядка 30% потребления тепловой энергии. В рамках модернизации учреждение оснастили системой электронной очереди и оценки качества оказываемых услуг, зарядной станцией для смартфонов, а также современной системой видеоконференцсвязи для проведения совещаний и онлайн-собеседований. По новому теперь выглядит и конференц-зал, оснащенный трансформируемой стеной-перегородкой и современным оборудованием.



Напомним, что Мурманская область входит в 17 регионов страны, в которых модернизируются центры занятости населения. Программа реализуется в рамках национального проекта «Демография».

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, по-новому теперь выглядит и конференц-зал, оснащённый трансформируемой стеной-перегородкой и современным ВКС-оборудованием.

Однако, модернизация службы занятости включает в себя не только ремонт помещений и техническое переоснащение, но и повышение квалификации сотрудников. Карьерные консультанты помогают кировчанам грамотно составить резюме, пройти переобучение, оказывают психологическую поддержку и комплексную помощь в подборе работы. Достаточно много новых услуг появилось в Центре и для работодателей.

Фото и видео: https://vk.com/tvoy_kirovsk