В Кировске отметили День горняка

Основные торжества развернулись на центральном городском стадионе «Горняк». Коллектив градообразующего предприятия АО «Апатит» поздравил спикер регионального парламента Сергей Дубовой. Он отметил, что горняки составляют честь и славу заполярных городов – Кировска и Апатитов...

Основные торжества развернулись на центральном городском стадионе «Горняк». Коллектив градообразующего предприятия АО «Апатит» поздравил спикер регионального парламента Сергей Дубовой. Он отметил, что горняки составляют честь и славу заполярных городов – Кировска и Апатитов:

– Дорогие горняки! Вы сильные, мужественные люди, чей труд вызывает искреннее уважение. Именно благодаря вам Кировский филиал «Апатита» успешно развивается и вносит весомый вклад в экономику Мурманской области. Герои сегодняшнего дня – настоящие профессионалы, многие годы душой и сердцем преданные родному предприятию и, конечно, наша молодежь, которая только начинает свой трудовой путь в большом и дружном горняцком коллективе. Спасибо всем вам за верность профессии, за любовь к хибинской земле и Кольскому краю!

Парламентарий вручил заслуженным сотрудникам АО «Апатит» награды Мурманской областной Думы за многолетний добросовестный труд и пожелал всем жителям Кировска и Апатитов новых свершений и трудовых побед на благо родного края и всей страны.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24414/

Видео: vk.com/video