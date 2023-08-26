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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.23 22:05

В Кировске отметили День горняка и наградили лучших работников Кировского филиала АО «Апатит»

Сегодня в Кировске первый заместитель губернатора Оксана Демченко приняла участие в мероприятиях, посвященных профессиональному празднику работников горнорудного производства.

«От имени губернатора Андрея Чибиса благодарю всех горняков и ветеранов отрасли за доблестный труд на благо Мурманской области. Горнодобывающая промышленность для Кольского Заполярья – одна из флагманских отраслей, которая вносит неоценимый вклад в экономику региона. За счёт налогов, которые мы получаем, удаётся выполнять свои социальные обязательства, реализовывать проекты, позволяющие сделать жизнь северян лучше и комфортнее», - отметила Оксана Демченко.   

Генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников, выступая на центральной площадке праздника, поблагодарил горняков «Апатита» за вклад в развитие компании.

«Благодаря вашему ударному труду компания «ФосАгро» уверенно идёт вперёд, ставит новые производственные рекорды и остаётся надёжным гарантом продовольственной безопасности страны и всего мира, - сказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. - Только в первом квартале этого года мы нарастили выпуск готовой продукции на 6%. Это – закономерный итог реализации инвестиционной программы, которая охватывает все наши производственные комплексы. В ближайшие пять лет «ФосАгро» намерена направить на инвестиции более 250 млрд рублей. Это станет важным вкладом в укрепление продовольственной безопасности России на годы вперёд. Уже в октябре нам предстоит эпохальное событие – начало добычи руды на второй очереди горизонта +10 метров Кировского рудника», - сообщил Михаил Рыбников. 

После приветственных слов состоялось награждение лучших работников Кировского филиала АО «Апатит». Оксана Демченко вручила заслуженные награды. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики Владимир Богданов, главный специалист Аналитического центра Юрий Плешаков и заместитель председателя объединенной профсоюзной организации «ФосАгро – Апатит» Юрий Домокур. Благодарности губернатора Мурманской области удостоены проходчик Кировского рудника Евгений Савченко и машинист электровоза Транспортного управления Павел Цветков. В канун праздника в ходе торжественных мероприятий государственные, региональные, ведомственные и корпоративные награды были вручены более чем 100 сотрудникам комбината и дочерних организаций. В финале торжественной церемонии по традиции было названо имя лучшего горняка 2023 года, - им стал Александр Николаев, машинист экскаватора Восточного рудника. Руководство компании «ФосАгро» и Кировского филиала АО «Апатит» вручило ему в подарок автомобиль. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, мероприятия, приуроченные к профессиональному празднику, начались накануне. Так, за звание лучшего по профессии боролись машинисты погрузочно-доставочных машин. В первом в истории комбината «Апатит» конкурсе профмастерства на призы директора Кировского филиала АО «Апатит» приняли участие машинисты пяти предприятий региона. Победителем уникального конкурса стал Максим Киршин, машинист погрузочно-доставочной машины Расвумчоррского рудника Кировского филиала АО «Апатит».   

Сегодня, в субботу, мероприятия начались с представления лучших интерактивных и уличных театров Москвы и Санкт-Петербурга. Состоялся концерт духового оркестра Кировского городского Дворца культуры. На Курортном бульваре прошёл «Хибинский вернисаж»: большая выставка изделий декоративно-прикладного творчества, в ходе которой также состоялись мастер-классы для посетителей.  

Возле здания управления Кировского филиала АО «Апатит» открылась выставка горной техники, а озеро Верхнее украсили парусные яхты.  

На стадионе «Горняк» выступили народный артист России Григорий Лепс и финалисты шоу «Голос», а также кавер-группа «Лакшери Бэнд».   

 

Фото: https://gov-murman.ru

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