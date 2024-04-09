В Кировске отремонтируют дороги в рамках плана «На Севере – жить»

В Кировске в этом году запланирован ремонт дорог местного значения в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить».

В планах отремонтировать автодорогу на улице Олимпийская до перекрестка с автодорогой «23 км – рудник Расвумчорр» и проезжую часть от центральной почты до улицы Солнечной на 16 км (по улицам Юбилейная и Ленинградская).

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в процессе работ на объектах дорожники выполнят фрезерование старого покрытия, уложат новый асфальтобетон, укрепят обочины с применением ФАМа (фрезерованный асфальтобетонный материал). Запланировано также устройство прикромочных лотков из асфальтобетона для направления ливневых стоков в водоприёмники и нанесение дорожной разметки.

Фото: https://gov-murman.ru