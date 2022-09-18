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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.22 15:00

В Кировске по региональной программе «Arctic schools» реализованы четыре проекта

Две школы и два детских сада получили гранты и обустроили свои образовательные пространства на 8 млн рублей из регионального и городского бюджетов. В детском саду посёлка Титан появился современный музыкальный зал, садик №1 оборудовал игровую комнату, спальню и раздевалку. В школе посёлка Коашвы отремонтировали учебные помещения школьной теплицы, а в начальной школе №7 заработал кабинет психологической разгрузки.

- Благодаря региональной программе «На севере жить» в наших городах появляются современные образовательные пространства, открываются молодёжные центры, направленные на воспитание и развитие молодёжи. Для ребят открываются новые возможности. Это важный вклад в будущее наших детей для их гармоничного развития, - отметил глава администрации Кировска Юрий Кузин.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, в школе посёлка Титан уже несколько лет успешно работает мини-технопарк «Квантолаб», на базе которого реализуются программы научно-технического и цифрового направлений. Технопарк появился в посёлке благодаря региональному проекту «Успех каждого ребёнка».

В этом году в Кировске открылась третья «Точка роста». Образовательный центр заработал в школе микрорайона Кукисвумчорр.

- Благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» все наши школы были оснащены современным цифровым оборудованием почти на 11 млн рублей. Педагоги, которые работают в «Точках роста» и в «Квантолабе», прошли курсы повышения квалификации. прошли курсы повышения квалификации по цифровой трансформации образовательного процесса, рассказала и.о. председателя комитета образования культуры и спорта администрации г. Кировска Наталья Дмитриева.

В пятой кировской школе проведён капитальный ремонт за счет средств компании «ФосАгро». Сейчас она соответствует всем современным требованиям к образовательному учреждению.

 

 

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457266021%2Fwall-148376343_56853

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