В Кировске построили конюшни и тренировочную площадку для экопарка «Ласточка»

В Кировске в рамках государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» завершилось создание экопарка на базе конного клуба «Ласточка». Об этом сообщил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Для экопарка в Кировске построили конюшню для 5 лошадей и навозохранилище, обустроили тренировочное поле, смонтировали инженерные сети и освещение. Думаю, что и животным, и сотрудникам конного клуба, и гостям экопарка здесь будет более чем комфортно», - отметил Алексей Грачиков.

Строительство необходимых сооружений для конного клуба началось в июне и завершилось под новый год, отмечает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434244/#&gid=1&pid=2