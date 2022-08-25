В Кировске появится виртуальный концертный зал

26 июня в рамках реализации нацпроекта «Культура» в Кировском городском Дворце культуры откроется виртуальный концертный зал имени Анатолия Грабчака. Гостей торжественной церемонии приглашают стать участниками концерта, посвящённого 100-летию Российского джаза в исполнении Московского Джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

Зал позволит кировчанам принимать онлайн-участие в различных культурных событиях страны и стать виртуальными гостями премьерных показов, проходящих на главных сценах России.

Торжественная церемония открытия начнется в 18.00. Пригласительные билеты можно приобрести в кассе Дворца, а подробную информацию получить по телефону 8 (81531) 32 277 и в официальной группе учреждения «ВКонтакте».

Отметим, что благодаря успешной реализации мероприятий национального проекта «Культура» и поддержке регионального правительства в Мурманской области уже работают 7 виртуальных концертных залов, а в ближайшее время северян пригласят на открытие ещё двух – в Дворце культуры города Полярные Зори и Детской музыкальной школе Заозерска. На эти цели из федерального бюджета выделят 3,5 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в центре нацпроекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране. Нацпроекты, инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

Фото: https://vk.com/wall-120229555_83805?z=photo-120229555_457305333%2Fwall-120229555_83805