В Кировске продолжается реконструкция первого хибиногорского кинотеатра «Большевик»

Работы проводятся в рамках государственной программы Мурманской области «Культура» и уже вышли на финишную прямую. Ход реконструкции находится на контроле у регионального Министерства строительства.

«В здании 1932 года постройки в стиле конструктивизма сейчас идёт реновация. Подрядчик полностью заменил металлическую скатную кровлю. Разумеется, при реконструкции исторический цвет фасада объекта культурного наследия регионального значения был сохранён», — отметили в Минстрое Мурманской области.

Внутри кинотеатр «Большевик» также преображается. Рабочие выстроили новые перегородки и помещение планетария, заменили лестницы. Сейчас на объекте выполняются отделочные работы и параллельно идет монтаж систем электро- и теплоснабжения, а также пожаротушения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/