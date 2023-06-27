В Кировске прошёл чемпионат Мурманской области по альпинизму

В прошедшую субботу в городе Кировске на горе Айякуавенчорр состоялся чемпионат Мурманской области по альпинизму в дисциплине «скайраннинг-гонка». В соревнованиях приняли участие 19 спортсменов из Мурманска, Апатитов, Кировска, Мончегорска и Полярных Зорь. Протяженность трассы составила 4000 метров.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, места распределились следующим образом: среди женщин золотую медаль завоевала Екатерина Бурянина, серебряную – Евгения Прошина, бронзовая медаль у Надежды Ивановой.

Среди мужчин «золото» у Дмитрия Гаврюшина, «серебро» у Ивана Фадеева, «бронза» у Ильи Черных.

Фото: https://gov-murman.ru