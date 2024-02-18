В Кировске прошёл фестиваль социальных и волонтёрских проектов «На Севере жить – добро творить!»

Участников масштабного мероприятия приветствовал глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Он отметил, что благодаря компании «ФосАгро», которую можно по праву считать примером социально ответственного бизнеса, и это отмечено на самом высоком уровне, инициатива проведения фестиваля стала хорошей традицией в Кировске и Апатитах:

— Это один из праздников, направленных на развитие семейного досуга, творчества, решение социальных проблем, а в целом - на улучшение качества жизни наших малых городов. Важно, что проекты охватывают представителей всех поколений и самые разные направления. Они дают возможность для самореализации и развития талантов, помогают объединиться и сделать жизнь на родной земле чуточку лучше.

Спикер подчеркнул, что фестиваль насыщен познавательной и развлекательной программой, и выразил уверенность, что здесь каждый найдёт занятие по душе.

В мероприятии также принял участие депутат областной Думы Сергей Свинин.

Под лозунгом «На севере жить – добро творить!» фестиваль проводится в третий раз. На нём представлены реализованные инициативы и проекты, которые в дальнейшем будут развиваться, улучшая качество жизни северян. Кроме этого, для посетителей работали различные интерактивные площадки и фотозоны, проводились творческие мастер-классы и игры.

Завершилось мероприятие демонстрацией художественного фильма «Повелитель ветра».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29483/