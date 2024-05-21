В Кировске прошёл хоккейный турнир «Кубок Сергея Федорова» на призы «ФосАгро»

В традиционном турнире, названном в честь трёхкратного чемпиона мира, серебряного и бронзового призёра Олимпийских игр, трёхкратного обладателя Кубка Стенли, приняли участие 6 команд – из Мурманска, Костомукши (Республика Карелия), Ленинградской области и города Пскова. Школа хоккея Сергея Фёдорова была представлена сборной юных хоккеистов Кировска и Апатитов.

Впервые в трёхлетней истории турнира его открытию предшествовал марш юных воспитанников Школы хоккея Сергея Фёдорова. Ребята прошли от городского Дворца культуры до Ледового дворца «Апатит Арена», где и состоялось торжественное открытие праздника спорта. В нём принял участие заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Фёдоров.

- Не зря в «Апатит Арене» висит плакат «Кировск — город большого спорта». Мы делаем всё для того, чтобы наши замечательные города – Кировск и Апатиты - были настоящими центрами зимних видов спорта. Апатиты сегодня – это место проведения этапов Чемпионата и Первенства России по лыжным гонкам, Кировск первым в стране открывает сезон лыжных гонок в ноябре и последним закрывает его в апреле, принимает финал Кубка России по лыжным гонкам, проводит первенства по горным лыжам и фристайлу, а последние три года — и этот замечательный хоккейный турнир. Ребята, играйте! Прославляйте свою фамилию, свою команду, свой город, гордитесь нашей любимой Родиной — Россией, - сказал Валерий Фёдоров.

Школа хоккея Сергея Фёдорова была открыта в Кировске на базе Ледового дворца «Апатит Арена» в 2020 году по инициативе компании «ФосАгро», которую поддержал прославленный хоккеист Сергей Фёдоров, начавший свой путь в большом спорте в соседних Апатитах.

В первые годы работы в Школе бесплатно занимались 130 юных спортсменов, в том числе воспитанники образовательной программы «Детям России - образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). В октябре 2023 года при поддержке ФосАгро Школа хоккея Сергея Фёдорова открылась и в Апатитах. Здесь она также работает в структуре ДРОЗДа. Сегодня в Школе хоккея Сергея Федорова занимаются 280 юных кировчан и апатитчан.

- Открытие Школы хоккея Сергея Фёдорова возродило серьёзный интерес к этому виду спорта – среди и детей и родителей. Школа сразу вошла в ряд ключевых в области центров спортивной подготовки. В этом году сборная Мурманской области, костяк которой составили воспитанники Школы хоккея Сергея Фёдорова, стала победителем всероссийского финала «Золотой шайбы» среди игроков 2013 и 2014 годов рождения. Мы очень гордимся этой победой и верим в то, что уже в недалеком будущем увидим имена наших хоккеистов в числе участников еще более значимых соревнований, - говорит директор АНО «ДРОЗД - Хибины» Наталья Миртова.

Хоккейные матчи в рамках турнира «Кубок Сергея Фёдорова» в Кировске продолжались четыре для. В яркой и непредсказуемой борьбе победу в нем одержала команда «Rush» из Ленинградской области, второе место заняли юные хоккеисты из Пскова, на третьем – команда «Арктика» из Мурманска.

Лучшим вратарём турнира стал Ярослав Коснов из команды «Rush».

- Хоккеем занимаюсь лет с пяти, очень рад, что завоевал такую награду. Спасибо защитникам, которые помогали мне. И сам, конечно, постарался для команды, - говорит Ярослав. - Турнир был очень интересным, много новых знакомств, впечатлений, спасибо организаторам. Мне всё очень понравилось.

Лучшим нападающим признан Алексей Сизов из команды «Рыси» (Костомукша), защитником — Илья Прокопьев («Арктика», Мурманск), бомбардиром — Кирилл Колобов из «Торнадо» (Псков). Лучшим ассистентом стал Андрей Павлов из Пскова, звания «Лучший игрок турнир» удостоен Сергей Пензул из Мурманска. Самый быстрый гол забил Кирилл Вяхирев, воспитанник «Школы хоккея Сергея Фёдорова».

- Такие турниры очень полезны для нас. Всегда интересно посмотреть на технику соперников, померяться с ними силами, сделать для себя выводы по поводу подготовки, - поделился Кирилл Вяхирев. – Этот турнир стал для нас непростым. Мы старались, конечно, но, видимо, нужно ещё упорнее работать над собой. Так и будем делать.

На церемонии закрытия турнира тренеры и команды получили ценные призы от компании «ФосАгро».

Фото предоставлено КФ АО «Апатит».