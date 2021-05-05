В Кировске прошёл Кубок «BIGWOOD» по юкигассен «Для тех, кто знает толк в снеге»

Солнце, снег и сотни улыбок: на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» прошёл Кубок «BIGWOOD» по юкигассен «Для тех, кто знает толк в снеге». Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Хибины Бикини-2021». У подножия Айкуайвенчорр собрались сильнейшие команды региона. Работающая молодёжь Заполярного, Мурманска, Мончегорска, Апатитов и Кировска боролась за «золото» турнира.

Важно отметить, что в этом году проект «Для тех, кто знает толк в снеге» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Благодаря гранту на турнирах были установлены видеокамеры, которые не единожды выручали команды в спорных моментах. Так, команда «Арктика» смогла отстоять своего игрока в ситуации обоюдной атаки в игре с командой «УНО», воспользовавшись возможностью видеоповтора спорной ситуации.

«Мы не были до конца уверены в успешности этой затеи, — прокомментировал главный судья турнира Герман Метелёв. — Ведь никто в мире пока не использовал ничего подобного в играх юкигассен. У нас не было ни опыта коллег из других стран, ни готовых технических решений, ни правил для использования. Но был запрос от игроков бывалых команд, которые играют на высоких скоростях, где человеческий глаз просто не в состоянии считать картинку. И мы поняли, что необходимо идти в ногу со временем и технологиями и дать ответ на этот запрос. Так родилась идея установить систему видеофиксации и повторов. Теперь при принятии решений судьи могут покадрово анализировать спорный момент синхронно с нескольких камер, что существенно снижает риски в принятии неправильных решений».

Кубок «BIGWOOD» по юкигассен взяла мурманская команда «УНО», на втором месте также мурманчане – команда «Арктика», третьи – команда Заполярного «Йети или те».

Напомним, впервые игры юкигассен прошли в Кировске в 2015 году и проходили ежегодно в рамках Кубка Мурманской области по юкигассен. В 2018 году состоялась «Битва под облаками» — финальное состязание областного первенства провели на вершине горы Айкуайвенчорр. На отметке 850 метров над уровнем моря был установлен флаг юкигассен. А летом 2019 года в Кировске прошли первые на Кольском полуострове Ночные летние игры юкигассен со снарядами из настоящего снега.

Юкигассен — командная игра в снежки по правилам, увлекательный зимний вид спорта, всё больше приживающийся в России. В игре на поле принимает участие две команды. Задача — захватить флаг либо выбить снежками всех игроков команды-соперника. Простую игру в снежки в настоящий вид спорта превратили японцы, которые и являются родоначальниками юкигассен. Игры проводятся по правилам международного альянса. В состав команды входит от 6 до 10 человек, среди которых — капитан, нападающие, защитники и запасные игроки. Каждая команда должна иметь название. Приветствуется и наличие собственного флага, единой формы, отличительных командных знаков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за эти годы юкигассен стал одной из визитных карточек Мурманской области, привлекающих внимание не только жителей региона, но и туристов со всей России и других стран.