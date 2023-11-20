В Кировске прошла Международная горнопромышленная конференция «Баренц-Арктическое экономическое партнерство»

В конференции приняла участие большая делегация китайских производителей горной техники и оборудования и представители белорусского предприятия «БЕЛАЗ».

В работе научного форума принял участие заместитель председателя Мурманской областной Думы Геннадий Степахно.

- В этом году тема конференции звучала так: «Горнопромышленный комплекс Арктики, внешние и внутренние факторы роста», - рассказал депутат. – Рассматривались крайне важные вопросы инвестиционного развития промышленного потенциала Арктического региона в условиях современных реалий и санкционного давления. В том числе, речь шла об уходе с российского рынка значительного количества западных производителей и необходимости развития технологического суверенитета, а также о переходе от продажи наших ресурсов к их глубокой переработке.

- Обсуждались перспективы наших горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, - отметил парламентарий. – Порадовало, что практически у всех есть планы дальнейшего развития на долгие годы вперед, что крайне важно для всей Мурманской области, так как горнопромышленный комплекс был и остаётся главным поставщиком доходной части регионального бюджета.

Фото (Торгово-промышленная палата РФ): https://duma-murman.ru/upload/iblock/2e2/tp3uu4dmpiwa0oc1m23t5lwj96ifkj9l.jpg