В Кировске прошла приёмка работ по капитальному ремонту крыш двух домов

Контроль выполненных работ по адресам: ул. Мира, 4 и ул. Кирова, 21 проводился не только представителем Фонда капитального ремонта, но и специалистом сторонней организации по строительному надзору, а также муниципалитетом и собственниками жилых и нежилых помещений.

— Все наши проекты по капремонту крыш рассчитываются, в том числе, по снеговым и ветровым нагрузкам. Проводятся теплотехнические расчёты. Также наши проекты проходят экспертизу, — отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, в настоящее время в Кировске проводится капитальный ремонт ещё в девяти домах. Из них, в пяти домах ремонтируются крыши, в трёх — фасады, и ещё в одном ремонтируется подвал и фундамент.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265340%2Fwall-148376343_55126