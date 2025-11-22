В Кировске прошла XIV Международная горнопромышленная конференция

В центре внимания – инвестиционные ресурсы для горнопромышленного комплекса Арктики как векторы промышленного роста. Главными темами обсуждений стали ключевые ориентиры для горнопромышленной отрасли в условиях переориентации экономических связей и поиск новых путей развития технологий. В мероприятиях конференции приняли участие представители крупнейших промышленных предприятий, бизнес-сообщества, научно-образовательных организаций, органов власти региона и муниципальных образований.

Участников пленарного заседания приветствовал спикер областной Думы Сергей Дубовой, который отметил, что от прямого, открытого диалога между представителями органов власти, научного сообщества и деловых кругов зависит, насколько эффективной будет реализация поставленных главой государства задач о технологическом суверенитете России.

- Перспективные планы развития крупнейших предприятий нашего региона и в целом горнопромышленного комплекса представляют большой интерес для всех, кто живет и работает на арктических территориях. Жизнь в условиях северных широт концентрируются вокруг ресурсных проектов минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов, - подчеркнул Сергей Дубовой. - Для укрепления нашей экономики важен благоприятный инвестиционный климат на территории региона. Правительство области и региональный парламент едины в понимании значимости налоговых преференций для бизнеса и инвесторов, которые, в свою очередь, обеспечивают свое участие в развитии Арктической территории, дополнительные поступления в бюджет и решение социальных вопросов. В Мурманской области на протяжении ряда лет эффективно работают законодательно установленные меры государственной поддержки инвестиционной деятельности, которые мы готовы совершенствовать. Сейчас в центре пристального внимания депутатов областной Думы проект основного финансового документа области на следующий год и очередной период. Несмотря на сложную обстановку, планируется увеличение объёма инвестиций в основной капитал до 358 миллиардов рублей. Мы рассчитываем на успех от крупномасштабных проектов, которые сегодня реализуются на территории Мурманской области, и возлагаем большие надежды на внедрение передовых технологий, свежие решения актуальных проблем горнодобывающей промышленности. Они служат надежной базой для развития нашей территории и улучшения качества жизни северян.

В завершении Сергей Дубовой пожелал участникам конференции плодотворной работы и новых решений по устойчивому развитию Кольского Заполярья.

В рамках конференции на дискуссионных площадках также обсуждались вопросы федеральной и региональной политики в сфере горнопромышленного комплекса (ГПК) Арктики, стратегии развития предприятий Мурманской области, а также проекты по добыче и переработке редкоземельных металлов с максимальным мультипликативным эффектом для промышленности России. Участники конференции могут познакомиться с новейшим оборудованием и сервисными решениями для ГПК и наладить прямые контакты с руководителями и ведущими специалистами пяти крупнейших горнопромышленных компаний Кольского полуострова.

Напомним, Международная горнопромышленная конференция «Баренц-Арктическое экономическое партнёрство» проводится под патронатом Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России» и при поддержке правительства Мурманской области. В этом году она проходила в четырнадцатый раз. Конференция стала одной из крупных площадок для обсуждения проблем и перспектив развития горной отрасли, обмена опытом между российскими и зарубежными предприятиями по добыче и обработке твёрдых полезных ископаемых в Арктической зоне.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33437/