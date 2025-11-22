Коротко и ясно: региональный Росреестр назвал самые короткие географические названия в Мурманской областиСтудентка из немецкого городка превращает кроссовки в арт-объекты, а корове из Аризоны, сбежавшей с бойни, подарили вторую жизнь – наш пёстрый мир
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.11.25 10:00

В Кировске прошла XIV Международная горнопромышленная конференция

В центре внимания – инвестиционные ресурсы для горнопромышленного комплекса Арктики как векторы промышленного роста. Главными темами обсуждений стали ключевые ориентиры для горнопромышленной отрасли в условиях переориентации экономических связей и поиск новых путей развития технологий. В мероприятиях конференции приняли участие представители крупнейших промышленных предприятий, бизнес-сообщества, научно-образовательных организаций, органов власти региона и муниципальных образований.

Участников пленарного заседания приветствовал спикер областной Думы Сергей Дубовой, который отметил, что от прямого, открытого диалога между представителями органов власти, научного сообщества и деловых кругов зависит, насколько эффективной будет реализация поставленных главой государства задач о технологическом суверенитете России.

- Перспективные планы развития крупнейших предприятий нашего региона и в целом горнопромышленного комплекса представляют большой интерес для всех, кто живет и работает на арктических территориях. Жизнь в условиях северных широт концентрируются вокруг ресурсных проектов минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов, - подчеркнул Сергей Дубовой. - Для укрепления нашей экономики важен благоприятный инвестиционный климат на территории региона. Правительство области и региональный парламент едины в понимании значимости налоговых преференций для бизнеса и инвесторов, которые, в свою очередь, обеспечивают свое участие в развитии Арктической территории, дополнительные поступления в бюджет и решение социальных вопросов. В Мурманской области на протяжении ряда лет эффективно работают законодательно установленные меры государственной поддержки инвестиционной деятельности, которые мы готовы совершенствовать. Сейчас в центре пристального внимания депутатов областной Думы проект основного финансового документа области на следующий год и очередной период. Несмотря на сложную обстановку, планируется увеличение объёма инвестиций в основной капитал до 358 миллиардов рублей. Мы рассчитываем на успех от крупномасштабных проектов, которые сегодня реализуются на территории Мурманской области, и возлагаем большие надежды на внедрение передовых технологий, свежие решения актуальных проблем горнодобывающей промышленности. Они служат надежной базой для развития нашей территории и улучшения качества жизни северян.

В завершении Сергей Дубовой пожелал участникам конференции плодотворной работы и новых решений по устойчивому развитию Кольского Заполярья.

В рамках конференции на дискуссионных площадках также обсуждались вопросы федеральной и региональной политики в сфере горнопромышленного комплекса (ГПК) Арктики, стратегии развития предприятий Мурманской области, а также проекты по добыче и переработке редкоземельных металлов с максимальным мультипликативным эффектом для промышленности России. Участники конференции могут познакомиться с новейшим оборудованием и сервисными решениями для ГПК и наладить прямые контакты с руководителями и ведущими специалистами пяти крупнейших горнопромышленных компаний Кольского полуострова.

Напомним, Международная горнопромышленная конференция «Баренц-Арктическое экономическое партнёрство» проводится под патронатом Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России» и при поддержке правительства Мурманской области. В этом году она проходила в четырнадцатый раз. Конференция стала одной из крупных площадок для обсуждения проблем и перспектив развития горной отрасли, обмена опытом между российскими и зарубежными предприятиями по добыче и обработке твёрдых полезных ископаемых в Арктической зоне.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33437/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)19:30«Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку». Художественный сериал, 27 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Путешествия, кредиты, ремонт, подарки — россияне готовятся потратить тринадцатые зарплаты-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 2,04 рубля, доллар просел почти на 1,71 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22, 24 и 25 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»