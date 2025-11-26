В Кировске прошла XIV Международная горнопромышленная конференция «Баренц-Арктическое экономическое партнёрство – взгляд в будущее»

В этом году на площадке эксперты отрасли обменялись мнениями и опытом работы в условиях санкционных ограничений.

В формате ВКС с приветственным словом к участникам обратился заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин.

«Современные вызовы, включая работу в сложных природно-климатических условиях Арктической зоны, растущие требования к эффективности, безопасности и экологичности производственных процессов, требуют развития новых технологических решений и отечественного оборудования, а также укрепления кооперации науки, государства и бизнеса. Убеждён, что обсуждение этих вопросов на площадке конференции позволит выработать практические решения, обменяться опытом и определить наиболее перспективные направления дальнейшего развития горнодобывающей отрасли, особенно в контексте устойчивого освоения Арктического региона. Выражаю благодарность всем представителям отрасли за ответственный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие минерально-сырьевой базы страны. Желаю участникам конференции результативной работы, конструктивных дискуссий и новых достижений на благо российской промышленности», – отметил Михаил Юрин.

Конференция открылась пленарным заседанием. С докладом «Мурманская область – флагман развития современной русской Арктики, перспективы развития региона на основе проектов развития ГПК Арктики» выступил заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрий Титаренко.

В работе конференции приняла участие делегация Республики Беларусь, её возглавил первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Александр Комендант. В рамках выездной программы гости посетили Центр технической поддержки «БЕЛАЗ» в городе Апатиты, где ознакомились с работой по сервисному обслуживанию и адаптации карьерной техники для работы в условиях Крайнего Севера.

В рамках конференции также состоялась панельная дискуссия, посвящённая развитию арктических инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли. Участники сессии отметили, что в современных условиях реализация проектов по добыче и переработке редких и редкоземельных металлов (РЗМ) становится вопросом не столько экономического развития, сколько технологического суверенитета государства. Наращивание объёмов отечественного производства РЗМ способствует снижению импортозависимости в критически важных отраслях, включая ВПК и энергетику.

Так, по поручению губернатора Андрея Чибиса правительством Мурманской области инициирован проект по созданию специализированного индустриального парка. Подробнее о проводимой работе рассказал генеральный директор региональной Корпорации развития Артём Кукса.

«Необходимость в создании индустриального парка на территории региона назрела в связи с потребностью в современной инфраструктуре, где на одной площадке разместятся перерабатывающие производства, ориентированные на организацию глубокой переработки минерального сырья. Уже есть понимание потенциальных локаций для такого парка и перечня необходимой инфраструктуры. Кроме того, мы видим интерес со стороны компаний, готовых переориентировать существующие производственные цепочки в пользу региона в случае запуска этой площадки», – рассказал Артем Кукса.

Во второй день программа мероприятий включала ряд секций и круглых столов: стратегическая сессия, посвящённая влиянию проекта строительства Кольской АЭС-2 на развитие Мурманской области, которая прошла на территории КАЭС; секция по кадрам в филиале МАУ в Апатитах. Для гостей была организована выездная программа с посещением минифабрики и инжинирингового центра КНЦ РАН, а также производственной площадки АО «СЗФК».

Международная горнопромышленная конференция «Баренц-Арктическое экономическое партнёрство – взгляд в будущее» организована Союзом «Торгово-промышленная палата Мурманской области» / «Северная» под патронатом Высшего горного совета Российской Федерации при поддержке правительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557602/#&gid=1&pid=5