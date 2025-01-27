В Кировске провели чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по горнолыжному спорту

Порядка 40 спортсменов состязались на трассах Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу с 22 по 25 января. Среди участников представители Карелии, Мурманской и Ленинградской областей. Лучших определяли в дисциплине «параллельный слалом».

«Склон Кировской СШОР впервые принимал соревнования в дисциплине параллельный слалом. Для наших спортивных судей и многих спортсменов это был дебют. Также в этой дисциплине предстоит побороться спортсменам на первенстве России, которое пройдёт в Кировске в начале марта», – отметил президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Мурманской области Юрий Ширшков.

По завершению соревнований весь пьедестал почёта заняли представители Ленинградской области. На первом месте Александра Смирнова и Дмитрий Рыбаков. На втором месте Александра Жаркова и Юрий Рубцов. На третьем месте Александра Громова и Глеб Романюк.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, следующие соревнования в рамках чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по горнолыжному спорту пройдут в Полярных Зорях. С 27 по 31 января спортсменам предстоит проявить себя в дисциплинах «слалом-гигант» и «слалом».

Фото (Кировская СШОР: горнолыжный спорт и фристайл): https://gov-murman.ru/info/news/