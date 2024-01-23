В Кировске провели чемпионат и первенство СЗФО по горнолыжному спорту

На склоне Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу состоялись чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по горнолыжному спорту. Соревнования проходили с 18 по 20 января. Борьбу за медали вели юниоры и юниорки в возрасте от 16 до 20 лет, а также мужчины и женщины. Соревноваться в дисциплинах скоростной спуск, супергигант и супер-комбинация решили порядка 50 спортсменов из Мурманск, Кировска, Апатитов, Мончегорска, Петрозаводска и Ленинградской области.

Первенство определило следующих победителей и призёров. В скоростном спуске и супергиганте на первом месте кировчане Эвелина Комягина и Дмитрий Сапов, на втором месте спортсмены из Мончегорска Лилия Пугинская и Павел Петренко. На третьем месте Елизавета Харина из Апатитов и мурманчанин Денис Попиков.

В супер-комбинации лучшими стали Эвелина Комягина и Павел Петренко. «Серебро» завоевали Елизавета Харина и кировчанин Тимофей Чорногуз. Бронзовые призёры – Ольга Лузина из Мончегорска и Егор Лебедев из Петрозаводска.

В чемпионате в скоростном спуске на первом месте кировчанка Анастасия Минаева и Степан Мешковский из Санкт-Петербурга. На втором месте Виталия Казакова из Мончегорска и Дмитрий Сапов. На третьем месте Эвелина Комягина и Павел Петренко.

В супергиганте на первом месте Эвелина Комягина и Дмитрий Сапов. На втором месте Лилия Пугинская и Степан Мешковский. На третьем месте Елизавета Харина и Павел Петренко.

В супер-комбинации лучшими стали Эвелина Комягина и Павел Петренко. Серебро завоевали Елизавета Харина и кировчанин Иван Врачев. Бронза у Анастасии Минаевой и Степана Мешковского.

Министерство спорта Мурманской области, завтра спортсмены вновь соберутся в рамках чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по горнолыжному спорту. На горнолыжном комплексе «Салма» Полярных Зорь соревнования пройдут с 23 по 26 января в слаломе и слаломе-гиганте.

Фото: https://gov-murman.ru