В Кировске провели региональные соревнования по спортивному ориентированию

В городском парке Кировска в прошедшие выходные провели чемпионат и первенство Мурманской области по спортивному ориентированию с участием более 80 представителей разных муниципалитетов региона. Борьба за медали разыгрывалась в спортивной дисциплине «кросс-лонг».

По завершению соревнований победу одержали: Илья Садков, Алина Фёдорова, Олег Данилов, Дарья Недовенчаная, Евгений Старосоцкий, Елизавета Митрофанова, Виктория Ляпкова, Антон Ярощенко и Антонина Меньшакова.

На втором месте: Павел Зуйков, Софья Егорова, Вадим Андреевский, Мария Косторниченко, Владислав Шабалин, Елизавета Корнилова, Дмитрий Меньшаков и Антонина Соболева.

На третьем месте: Роман Чернов, Софья Титова, Евгений Криушин, Алиса Харвонен, Кирилл Пшеничный, Алексей Полежаев и Ольга Зуйкова.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, 29 сентября в Долине Уюта определили сильнейших ориентировщиков в дисциплине «кросс-спринт».

Днём рождения спортивного ориентирования в Мурманске можно считать 1 мая 1961 года. В этот день начался первый городской слёт туристов в районе Вензинских озёр, в программу которого входили соревнования по ориентированию на местности. Первым составителем спортивных карт в Мурманской области был Вячеслав Вальков. А первая цветная карта появилась в 1981 году благодаря ориентировщикам из Апатитов под руководством Александра Оболенского.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/