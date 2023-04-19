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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.23 11:00

В Кировске провели учебную тренировку по предотвращению и ликвидации последствий схода лавины в лавиноопасном районе Хибин

Участниками тренировки стали представители туристических компаний из потенциально лавиноопасных мест Мурманской области – Кировска, Апатитов, Ловозерского и Кандалакшского районов.

Теоретическая часть учений была посвящена вопросам профилактических мероприятий, проводимых в целях обеспечения лавинной безопасности, организации поисковых и реанимационных мероприятий. Специалистами отдела лавинной безопасности кировского управления по делам ГО и ЧС было продемонстрировано спасательное снаряжение, позволяющее вести поисковые работы.

Продолжение учений прошло на территории горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр». Представители туристических компаний совместно со спасателями отработали поиск пострадавшего от условного схода лавины. На практике было наглядно показано преимущество использования технических средств, например, лавинного датчика, позволяющего значительно сократить время поиска пострадавшего.

«В 2023 году государственная субсидия на развитие предприятий сферы туризма будет направлена на поддержание проектов, связанных с активным туризмом. И приобретение оборудования, позволяющего обеспечить безопасность туристов, является одним из приоритетов для конкурсных проектов», – отметил Максим Бугаев, заместитель председателя комитета по туризму Мурманской области.

Мероприятие было организовано комитетом по туризму Мурманской области, министерством региональной безопасности Мурманской области, Центром управления в кризисных ситуациях Главного управлением МЧС России по Мурманской области, администрацией города Кировска и муниципальным учреждением «Управление по делам ГО и ЧС г. Кировска».

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