В Кировске проводится проверка по факту гибели двух мужчин в результате схода лавины«Нас давно предупреждали»: сейчас на первое место вышли проблемы трудовых ресурсов – Борис Титов
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Мурманская область. Арктика (16+)08.01.24 17:25

В Кировске проводится проверка по факту гибели двух мужчин в результате схода лавины

Как сообщает vk.com/sumurm, личности погибших установлены - это жители Санкт-Петербурга 1975 и 1969 годов рождения.

Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 8 января 2024 года в районе ущелья Рамзая горного массива Хибины тел двух мужчин.

Как сообщает vk.com/sumurm, личности погибших установлены - это жители Санкт-Петербурга 1975 и 1969 годов рождения.

В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы; по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет #МЧСМурманск, погибшие двигались на снегоходах в составе незарегистрированной туристкой группы.

Для проведения поисковых работ к месту незамедлительно выдвинулись спасатели Мурманского комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России. Дополнительно были направлены спасатели из Мурманска и Кировска. Всего на месте были задействованы 51 человек и 29 единиц техники.

Фото: https://vk.com/sumurm?z=photo-131029406_457246086%2Falbum-131029406_00%2Frev

Видео:  https://vk.com/video-98884639_456240069

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Последние комментарии

Гость
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