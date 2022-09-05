С 8 по 11 сентября в Кировске пройдёт Чемпионат России по спортивному ориентированию.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, в Чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены Российской Федерации, а это более 120 человек из 20 регионов нашей страны. Состязания пройдут на футбольном стадионе «Горняк» в формате командных соревнований на дистанциях 5,5 км, 12,4 км для мужчин и 4,1 км и 9,5 км у женщин.

Расписание мероприятий:

9 сентября – 10.30 - открытие соревнований; 11.15 – 13.15 - соревнования кросс-классика общий старт;

10 сентября – 10.30 – 15.30 - соревнования кросс-лонг;

11 сентября – 11.00 – 14.00 - соревнования кросс-эстафета; 14.00 — награждение (городской стадион)

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-126667956_457245994%2Fwall-148376343_55922