В Кировске пройдёт фестиваль «Хибины-Бикини – 2021»

2 мая в 13.00 в Кировске на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» стартует традиционный весенний фестиваль «Хибины-Бикини – 2021», который предвещает скорое окончание зимнего сезона в Хибинах.

В рамках события состоится массовый костюмированный горнолыжный и сноубрдический спуск по склонам горы Айкуайвенчорр, фестиваль красок «Холи» и турнир по юкигассен на кубок BigWood сезона 2020-2021.

Для всех зарегистрировавшихся участников спуска по горнолыжному склону подъём к старту будет бесплатным.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, регистрация пройдёт онлайн в официальной группе курорта по ссылке и в день мероприятия на Северном склоне BigWood.