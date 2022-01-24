В Кировске пройдёт международный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Снеголед»

С 24 по 30 января на территории экскурсионно-туристического центра «Снежная Деревня» пройдёт XI международный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Снеголед». Посетители смогут увидеть, как профессиональные скульпторы в течение недели будут работать над созданием снежно-ледовых фигур и композиций высотой более 3 метров.

«Завершающим фестиваль событием станет шоу-конкурс «Бешеная пила», который пройдет 29 января в 17.00 в городе Апатиты на площади Ленина. На глазах у зрителей пять команд мастеров всего за 90 минут создадут шедевры ледяного зодчества», - рассказал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Посетить мероприятия фестиваля, оценить мастерство конкурсантов и сделать памятное фото с их работами сможет каждый желающий совершенно бесплатно.

Шоу-конкурс проходит при поддержке Администрации города Апатиты, экскурсионно-туристического центра «Снежная Деревня» (Кировск), Апатитского городского Дворца культуры имени Егорова В.К.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436072/#&gid=1&pid=1