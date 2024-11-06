В Кировске пройдёт обучающее мероприятие для предпринимателей о продажах на маркетплейсах

9 ноября в Центре развития бизнеса Кировска состоится тренинг «Как начать продавать на Маркетплейсах: Wildberries, OZON, WB-цифровой».

Участникам расскажут о работе на онлайн-площадках, о категориях продавцов и товаров, с которыми они выходят на маркетплейсы, издержках, где выгоднее начать продажи, об освоении онлайн-площадок с господдержкой и пошаговым выстраиванием стратегии бизнеса на Wildberries.

Спикером мероприятия выступит Александр Шахшаев, член Мурманского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», куратор по маркетплейсам в СЗФО.

Слушатели смогут пообщаться со спикером в формате «вопрос и ответ» и получить индивидуальные консультации.

Тренинг стартует 9 ноября в 12.00 по адресу: г. Кировск, ул. Хибиногорская, 29, МКУ «Центр развития бизнеса города Кировска» (очно, без возможности подключения к трансляции).

Регистрация на тренинг по ссылке.

Мероприятие организуется Центром поддержки предпринимательства Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».