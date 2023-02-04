В Кировске пройдёт региональная патриотическая акция «Кольский десант»

В Кировск приедёт студенческий отряд «Океан свободы», который примет участие в расчистке «Аллеи славы», где 15 февраля пройдёт мероприятие, посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Как пишет vk.com/tvoy_kirovsk, акция состоится в 12 городах Мурманской области. «Кольский десант» – региональный аналог Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Организаторы - Мурманское областное отделение молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

В рамках акции полсотни бойцов отрядов «Кольского десанта» будут безвозмездно оказывать помощь жителям Мурманской области: уберут территории социально значимых объектов, благоустроят памятники и мемориалы, адресно помогут пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья, проведут профориентационные встречи с учащимися, а также организуют игровые и концертные программы.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457268420%2Falbum-148376343_00%2Frev