В Кировске пройдёт региональный турнир по самбо памяти Сергея Новикова

15 января в Кировске во Дворце спорта «Горняк» пройдёт турнир, посвящённый памяти С.П. Новикова.

Сергей Петрович Новиков — советский дзюдоист и самбист. Чемпион СССР по самбо 1971, 1972, чемпион Европы по самбо 1972. Чемпион летних Олимпийских игр проходивших в Монреале в 1976 году по дзюдо, призёр чемпионатов мира 1973, 1975 и чемпион Европы 1973, 1974, 1976 по дзюдо, заслуженный мастер спорта СССР.

Новиков создатель нового вида спорта «Русский бой» («Unifight») и долгое время был президентом соответствующей спортивной федерации.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, с 2000 года история развития кировского самбо неразрывно связана с именем Сергея Новикова. Он участвовал в открытии тренировочного центра «Самбо 70» в Кировске ставшего впоследствии отделением самбо АНО «ДРОЗД - Хибины». С тех пор Сергей Петрович несколько раз приезжал в наш город и наблюдал за развитием этой борцовской дисциплины в Кировске.

В 2020 году Сергея Новикова не стало, но мы чтим память этого выдающегося спортсмена, который внёс большой вклад в развитие самбо в нашем городе и России.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-126667956_457246869%2Fwall-148376343_61188