В Кировске пройдёт семинар по основам бизнес-планирования
В Кировске состоится семинар по основам бизнес-планирования. Участники встречи узнают об уникальном торговом предложении и его разработке, научатся грамотно просчитывать бизнес-план, составлять план маркетинга и продвижения своего продукта, шаг за шагом применят полученные знания.
Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, семинар будет полезен самозанятым, начинающим и действующим предпринимателям, а также всем, кто хочет начать своё дело.
Регистрация по ссылке.
Семинар стартует 23 ноября в 14.00 по адресу: г. Кировск, ул. Хибиногорская, 29.
Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Фото: https://gov-murman.ru