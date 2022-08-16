В Кировске пройдёт универсальная ярмарка

В Кировске с 22 по 24 августа состоится ярмарка, на которой будет представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров для взрослых и детей, мясная продукция, продукция пчеловодства, восточные сладости и специи, товары из Финляндии и многое другое.

Как сообщает администрация муниципалитета, ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00 на площадке у озера «Верхнее».