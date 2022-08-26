В Кировске пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню горняка

В последние выходные августа в Кировске пройдут мероприятия, посвящённые Дню горняка.

27 августа Курортный бульвар города и Театральный дворик превратятся в арт-галерею. Своё искусство гостям праздника здесь подарят художники-шаржисты из Санкт-Петербурга, мастера декоративно-прикладного творчества, коллективы Кировска и Апатитов, московский театр визуальных экспериментов «Сосферанс», уличные театры из Санкт-Петербурга и, конечно же, духовой оркестр.

В полдень на площадке у управления Кировского филиала АО «Апатит» откроется выставка горной техники, а на озере Верхнем – традиционная презентация парусных лодок яхт-клуба Мурманского морского торгового порта.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, центральной площадкой праздника станет стадион «Горняк». Здесь в 15 часов пройдет церемония награждения лучших работников Кировского филиала АО «Апатит», а также вручение лучшему горняку года ценного подарка – нового автомобиля. Праздничное настроение на центральной площадке будут создавать танцевальные команды «158 крю» из Санкт-Петербурга и «Урбанс» из Москвы, шоу диджеев «MC Жан и Диджей РИГА», а также звездный гость праздника – популярный российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, режиссёр театра и кино, сценарист и телеведущий Гарик Сукачев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/