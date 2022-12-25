В Кировске реализуются масштабные проекты в рамках плана «На Севере – Жить!»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в пятницу в Кировске состоялось итоговое выездное заседание правительства Мурманской области. Глава администрации Юрий Кузин обозначил основные направления социально-экономического развития города, которые реализуются при поддержке губернатора Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – Жить!» и национальных проектов.

«В Кировске также продолжается реализация мероприятий в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве на 2020-2022 годы, заключенного между правительством Мурманской области и АО «Апатит». Соглашение позволяет инвестировать традиционные проекты и дает старт новым инициативам по улучшению комфортного проживания жителей. Реализуются мероприятия по поддержке здравоохранения, учреждений образования, культуры и спорта, крупные инфраструктурные проекты и мероприятия социальной направленности», – подчеркнул Юрий Кузин.

Благодаря участию в государственных и региональных программах удалось благоустроить городской парк и сквер у больницы, отремонтировать 16 придомовых территорий. Участие в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» позволило реализовать проект строительства системы искусственного оснежения для горнолыжных трасс северного и южного склонов горы Айкуайвенчорр.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках плана «На Севере – жить!» создаются условия для развития молодёжных инициатив. В Кировске работают молодёжные пространства «СОПКИ» и «СОПКИ. СПОРТ». Программа «Арктическая школа» позволила реализовать четыре образовательных проекта. Создаются благоприятные условия для развития среднего и малого предпринимательства, развивается туристическая индустрия. Для вовлечения жителей муниципального округа в решение вопросов городского развития создано 13 ТОСов. По результатам работы за 2021 администрация Кировска признана лучшей управленческой командой среди городских округов Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru