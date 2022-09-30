В Кировске сегодня выпал первый снег, а в школьной теплице Коашвы зацвела клубника

Сегодня северяне в соцсетях делятся впечатлениями от первого осеннего снега, выкладывая фото и видео. Эмоции разные – от восторга до печали.

А в это время, как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, к началу учебного года благодаря выигранному гранту по региональной программе «Arctic schools» восстановлена теплица коашвинской школы. Ребята с большим интересом в ней изучают особенности выращивания растений.

В проекте возрождения теплицы участвуют и активисты ТОС «Коашва».

— Вместе с ребятами мы постараемся вырастить не только помидоры, огурцы, зелень, но и рассаду самых разных цветов, чтобы в следующем году Коашва стала самым цветущим посёлком, - прокомментировала председатель ТОС «Коашва» Ирина Логинова.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457266250%2Fwall-148376343_57406