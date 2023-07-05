В Мурманской области сохраняется острая нехватка медиковВ Кировске сильнейшие бегуны со всей России проверили себя и трассу на прочность во время забега «Трейл Хибины»
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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.23 11:30

В Кировске сильнейшие бегуны со всей России проверили себя и трассу на прочность во время забега «Трейл Хибины»

В Мурманской области событие проходит уже в четвёртый раз, объединив в этом году порядка 600 участников.

Уникальность забега в Хибинах, в первую очередь, обеспечивает богатство северной природы. Помимо разнообразных ландшафтов, по которым проходит трасса, участники преодолевают несколько климатических зон. Так, на старте в районе «Тирваса» может быть +25 градусов тепла, а на перевалах - 0 и лежать снег.

В этом году самая продолжительная трасса была увеличена с 82 до 107 км. Пока это максимальная продолжительность трассы, которую приходилось преодолевать участникам забега «Трейл Хибины». Покорить её решились 55 спортсменов. На старте с большим отрывом вперед вырвался Дмитрий Гаврюшин, после преодоления им контрольной точки на 66 километре, дистанцию закрыли по погодным условиям. Поэтому Дмитрий стал единственным, кому удалось преодолеть все 107 км. Достигнуть финиша он смог через 13 часов 40 минут после старта. В прошлом году спортсмен одержал победу на «Трейл Хибины» также на максимальной дистанции в 82 км.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, самой популярной в этом году стала дистанция в 17 км, на ней стартовало 230 человек. Спортсмены могли выбрать и другие дистанции: 65, 42, 5 и 1,5 км.

Абсолютных победителей на каждой дистанции ждали заслуженные медали из серебра.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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