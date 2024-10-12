Что нам октябрь изменчивый готовит? Знает Гидрометцентр РоссииФутбольный клуб «Торговый порт» - вице-чемпион турнира «Битва на Севере»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.10.24 12:00

В Кировске состоится ежегодная Международная горнопромышленная конференция «Баренц-Арктическое экономическое партнёрство»

14-15 ноября в Кировске состоится ежегодная Международная горнопромышленная конференция «Баренц-Арктическое экономическое партнёрство» (МГПК БАЭП-2024). Основная тема конференции: «Устойчивое развитие Арктики на новой технологической платформе».

Традиционно это мероприятие организует Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской области» /Северная/ под патронатом Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России» и при поддержке правительства Мурманской области.

Как сообщает Торгово-промышленная палата Мурманской области, за предыдущие годы МГПК БАЭП стала эффективной площадкой для обсуждения вызовов и перспектив развития горной отрасли, обмена опытом между российскими и зарубежными предприятиями по добыче и обработке твёрдых полезных ископаемых в Арктической зоне РФ, поиска партнёров, выстраивания новых кооперационных связей и доказала свой высокий статус и привлекательность для бизнес-сообщества.

Участники МГПК БАЭП-2024 получат уникальную возможность встретиться и выстроить взаимодействие с представителями крупнейших горнопромышленных компаний Кольского полуострова, входящих в промышленные группы «ФосАгро», «Северсталь», «ЕвроХим», «Акрон», «Норильский никель», «Росатом».

Регистрация на конференцию по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/66559e87505690066e0ce59d/

Контакты: телефон +7902-281-14-88; Email: conference@ncci.ru

 

 

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/514513/#&gid=1&pid=1

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Комментарий к новости:В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и плана «На Севере — жить» завершён ремонт на улице Александра Невского
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире17:00«Из племени гончих псов». Документальный фильм (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Банки станут быстрее включать реквизиты мошенников в свои системы противодействия подозрительным операциям-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,4 рубля, доллар просел на 1,17 рубля-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 и 14 октября-PRO Нефть и газ (18+)Владимир Путин: сжиженный природный газ российских арктических проектов стал одним из основных грузов Северного морского пути-PRO Законы (18+)В Петрозаводске состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по социальной политике
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика