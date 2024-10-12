14-15 ноября в Кировске состоится ежегодная Международная горнопромышленная конференция «Баренц-Арктическое экономическое партнёрство» (МГПК БАЭП-2024). Основная тема конференции: «Устойчивое развитие Арктики на новой технологической платформе».

Традиционно это мероприятие организует Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской области» /Северная/ под патронатом Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России» и при поддержке правительства Мурманской области.

Как сообщает Торгово-промышленная палата Мурманской области, за предыдущие годы МГПК БАЭП стала эффективной площадкой для обсуждения вызовов и перспектив развития горной отрасли, обмена опытом между российскими и зарубежными предприятиями по добыче и обработке твёрдых полезных ископаемых в Арктической зоне РФ, поиска партнёров, выстраивания новых кооперационных связей и доказала свой высокий статус и привлекательность для бизнес-сообщества.

Участники МГПК БАЭП-2024 получат уникальную возможность встретиться и выстроить взаимодействие с представителями крупнейших горнопромышленных компаний Кольского полуострова, входящих в промышленные группы «ФосАгро», «Северсталь», «ЕвроХим», «Акрон», «Норильский никель», «Росатом».

Регистрация на конференцию по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/66559e87505690066e0ce59d/

Контакты: телефон +7902-281-14-88; Email: conference@ncci.ru

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/514513/#&gid=1&pid=1