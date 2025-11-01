Длинные выходные в ноябре: каждый девятый планирует продлить отдыхВ Мурманске ярмарка «Наша рыба» пройдёт в воскресенье, 2 ноября
Мурманская область. Арктика (16+)01.11.25 17:00

В Кировске состоится Международная горнопромышленная конференция «Баренц-Арктическое экономическое партнерство: взгляд в будущее»

20-21 ноября в Кировске состоится Международная горнопромышленная конференция «Баренц-Арктическое экономическое партнерство: взгляд в будущее».

Основная тема конференции – «Инвестиционные ресурсы как векторы промышленного роста ГПК Арктики», а её главная цель – укрепление кооперации государства, бизнеса и науки для устойчивого развития горнопромышленного комплекса Арктической зоны России. 

Первый день конференции пройдёт на площадке Кировского городского Дворца культуры. В рамках пленарного заседания состоятся секции, посвященные федеральной и региональной политике в сфере горнопромышленного комплекса (ГПК) Арктики, а также стратегии развития предприятий Мурманской области. Во второй половине дня участники познакомятся с новейшим оборудованием и сервисными решениями для ГПК, после чего состоится панельная дискуссия о проектах по добыче и переработке редкоземельных металлов с максимальным мультипликативным эффектом для промышленности России. Второй день будет посвящен тематическим секциям и круглым столам на площадках отраслевых предприятий и научно-образовательных организаций. Программа предполагает выезды на объекты Кольской АЭС, Кировского филиала АО «Апатит», АО «СЗФК», ФИЦ КНЦ РАН и филиала МАУ в Апатитах. Итоги работы будут подведены на заключительном заседании.

Гости конференции получат возможность участия в B2B встречах, а также выстраивания прямых контактов с руководителями и ведущими специалистами пяти крупнейших горнопромышленных компаний Кольского полуострова из промышленных групп: «ФосАгро», «ЕвроХим», «Акрон», «Северсталь» и «Норильский Никель». Доступна выставочная экспозиция с размещением информации о компаниях на сайте конференции.

Заявки на участие в конференции принимаются до 19 ноября, на проведение B2B встреч, тезисы выступлений и презентации – до 10 ноября. Регистрация открыта на сайте https://conference.ncci.ru/.

Дополнительная информация, а также адрес оператора для корреспонденции: Россия, 183038, г. Мурманск, пер. Русанова, 10. Телефоны: +7 8152 55 47 20, +7 8152 55 47 23, +7 902 281 1488. Электронная почта: ncci@ncci.ru и conference@ncci.ru.

Конференция традиционно организуется под патронатом Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России» при поддержке Правительства Мурманской области. Организаторы мероприятия – НП «Горнопромышленники России», Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Федеральный исследовательский центр Кольский научный центр РАН. Оператором конференции выступает Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской области»/ Северная/.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556319/#&gid=1&pid=1

