В Кировске состоялась церемония открытия финальных соревнований XII зимней Спартакиады учащихся по ски-альпинизму

В Кировской спортивной школе олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу состоялась торжественная церемония открытия финальных соревнований XII зимней Спартакиады учащихся по ски-альпинизму.

За победу в Спартакиаде будут бороться 28 участников из шести регионов России. Это команды из Камчатского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Мурманской и Ростовской областей.

Сборную команду Мурманской области представляют Евгений Старосоцкий, Владислав Шабалин, Ольга Костина, Светлана Кузьменко с тренером Екатериной Цесарской.

Напомним, что борьба за медали развернётся в двух дисциплинах: спринт и эстафета.

Фото: https://gov-murman.ru